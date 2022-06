Une équipe remaniée des Red Flames termine sa préparation pour l’Euro par un festival de buts face au Luxembourg

Les Red Flames ont bouclé leur préparation pour l’Euro par une large victoire face à la modeste équipe du Luxembourg. Les Belges se sont mises dans le sillage d’une excellente Vanmechelen, auteure de trois buts et trois assists, pour s’imposer 6-1 face aux Luxembourgeoises. Les autres buts de la rencontre ont été inscrits par Tysiak, deux fois sur phase arrêtée et Blom.

Les Red Flames entament la rencontre pied au plancher et Vanmechelen passe tout proche de l’ouverture du score après même pas une minute. Sur un centre de la droite, l’ancienne joueuse du Standard reprend de la tête mais son envoi est un peu trop central sur le gardien.

L’ouverture du score intervient quelques minutes tard. Un centre à ras de sol est repoussé par la défense mais le ballon reste dans le rectangle. Vanmechelen frappe en un temps au point de penalty et son tir croisé termine au fond des filets (11e).

Les Red Flames sont ensuite un peu moins incisives et laissent le Luxembourg dans la rencontre. La jeune Jorge, 16 ans, en profite et se joue de la défense belge. Après avoir éliminé deux défenseuses belges, elle envoie un magnifique extérieur dans la lucarne de Lemey (34e).

Les Belges sont piquées au vif et réagissent sur un corner joué en deux temps. Vanmechelen centre vers le but mais le ballon n’est touché par personne et fini sa course au fond des filets (44e).

Vanmechelen passe tout proche du triplé grâce à une tête au deuxième poteau mais la gardienne luxembourgeoise est bien placée et repousse l’envoi.

Le troisième but des Flames tombe tout de même juste avant la mi-temps. On retrouve Vanmechelen, cette fois à l’assist. Sur un coup franc très excentré sur la droite, l’ancienne joueuse du Standard centre dans le rectangle et Tysiak vient couper la trajectoire au premier poteau d’une tête puissante (45+3).

Elle en était passée tout proche en première mi-temps, elle y parvient en début de seconde période. Vanmechelen s’offre un triplé sur une belle frappe du gauche depuis l’entrée du rectangle après avoir éliminé son adversaire grâce à un beau crochet (48e).

Tysiak vient ensuite inscrire son second but de la soirée, une nouvelle fois de la tête sur un assist de Vanmechelen mais cette fois sur un corner et non sur un coup franc (73e).

Les Belges s’offrent un nouveau but sur un nouvel assist de Vanmechelen, décidément intenable. Cette fois, c’est Blom qui est à la conclusion. Un but plein de frustration pour la joueuse qui n’a pas été reprise par Ives Serneels pour l’Euro.

Les Red Flames auront encore de belles occasions mais ne parviendront plus à tromper la gardienne adverse. En s’imposant 6-1, elles font tout de même le plein de confiance avant de s’envoler pour l’Angleterre où elles disputeront l’Euro.