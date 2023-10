Une équipe médicale de B-FAST se rend en Arménie après l'explosion d'un dépôt de carburant

Une équipe médicale de B-FAST spécialisée dans les grands brûlés se rend ce mercredi à Erevan, la capitale arménienne, pour y prendre en charge des personnes blessées lors de l'explosion d'un dépôt de carburant dans le Haut-Karabakh, annoncent les Affaires étrangères.

Composée de volontaires du SPF Santé publique et de la Défense, cette équipe aura des contacts avec plusieurs hôpitaux de la capitale arménienne afin d'échanger son savoir-faire et ses bonnes pratiques. Elle sera chargée de préparer l'évacuation médicale vers la Belgique de patients grièvement brûlés.

Une fois sur le sol belge, ceux-ci seront pris en charge au Centre des grands brûlés de l'Hôpital Militaire Reine Astrid de Neder-Over-Heembeek.

Le 26 septembre dernier, une violente explosion s'était produite dans un dépôt de carburant du Haut-Karabakh, faisant 170 morts et 349 blessés. À la suite de cet accident, l'Arménie a adressé une demande d'assistance auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et via le Mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Elle a également sollicité directement l'aide de la Belgique qui a répondu positivement à cette demande. Par le déploiement de cette mission B-FAST, la Belgique souhaite témoigner de sa pleine solidarité à l'égard de l'Arménie, un pays dans lequel elle vient d'ouvrir une ambassade avec la volonté d'encore renforcer les liens entre nos deux pays, rappellent encore les Affaires étrangères.