Une équipe "de rock stars, pas de football" et "incapable de grandir" : la presse française pas tendre avec un PSG "sans âme ni vision d'avenir"

Sorti de la Champions League par le Bayern Munich dès les huitièmes de finale, le PSG n'a jamais semblé en mesure d'inquiéter son rival allemand, mercredi soir à l'Allianz Arena.

Battus 2-0 après leur défaite 0-1 au Parc des Princes à l'aller, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Sergio Ramos et compagnie vont donc à nouveau devoir se "contenter" de la Ligue 1 pour (un peu) sauver leur saison.

La presse hexagonale n'a pas été tendre avec le club parisien après cette énième contre-performance sur la scène européenne. Morceaux choisis.

"L'élimination du Paris-Saint-Germain, la cinquième en huitièmes de finale sous l'ère du Qatar, sans avoir marqué un seul but ni provoqué la moindre émotion, sonne le glas d'une illusion et de plusieurs constructions sportives successives et bancales, écrit Vincent Duluc dans les colonnes du quotidien L'Équipe. Il aurait manqué un supplément d'âme au PSG s'il en avait eu une, mais on ne peut donc pas se hisser au niveau des meilleurs d'Europe en quelques jours quand on n'a pas réussi à former une équipe en six mois (...). Le PSG va de nouveau être moqué par toute l'Europe pour ses manières de nouveau riche qui ne comprend pas son incapacité fondamentale à grandir."

"Le PSG quitte la grande scène sans scénario renversant, sans heurts ni fracas, sans offrir aux suiveurs le rocambolesque habituel, mais plutôt dans une terrible vague de logique, livre Maxime Brigand pour So Foot. Pouvait-il en être autrement ? (...) Ce PSG, emprisonné par des paris financiers qui ont fini par l’étouffer et le menotter au point de vivoter avec un effectif complètement déséquilibré, finit aujourd’hui par payer la rançon de ses choix et d’une politique sportive sans vision d’avenir."

Champion du Monde en 1998 et reconverti en consultant, Bixente Lizarazu, passé par le Bayern Munich, dévoile lui au micro de France Info que "cette équipe est construite sur l’idée d’avoir une équipe de rock stars, pas une équipe de football. C’est un choix, ça a porté ses fruits pour avoir une reconnaissance au niveau international (...). Il faut construire un effectif plus complet."

"Il faut construire une équipe et pas simplement additionner des talents, embraie David Ginola, consultant pour Canal +. Le PSG est le plus important, on s’en fout des joueurs ! Je suis dégoûté. Cette déception est dûe à des manques d’engagement et d’investissement clair. Il y a un véritable problème depuis des années."