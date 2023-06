Une équipe de l’ULG d’Arlon travaille sur la mise au point d’un test d’haleine pour détecter certains cancers

Depuis bientôt 30 ans, le campus arlonais de l’Université de Liège s’est fait une solide réputation dans le domaine des nez électroniques en matière d’environnement. : odeurs, pollutions, etc. Depuis 2019, c’est le monde médical qui a sollicité l’ULg. Autour d’un large partenariat, il s’agit d’adapter ce nez électronique afin de déterminer, d’après l’haleine, si une personne est susceptible d’avoir un cancer du poumon sans le savoir. Dans un premier temps, la recherche sur la détection d’haleine porte sur le cancer du poumon. "Pour le moment, le cancer du poumon est détecté à un stade assez tardif, explique Justin Martin, chercheur et doctorant à l’Ulg, simplement parce que les stades plus précoces n’ont pas de symptôme". Mais il a fallu adapter le nez électronique, conçu, au départ pour les matières environnementales. "Il y a une partie de conception en électronique, mais également de modélisation et d’impression 3d etc.", explique Simon-Pierre Liégeois, le technicien de l’équipe. Il faut plusieurs capteurs différents mais pas trop. "Il faut sélectionner les bons capteurs pour nous permettre de retirer un maximum d’information de la part des échantillons que l’on va analyser", précise Justin Martin.