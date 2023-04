Une équation mathématique qui conduit à l’orgasme sexuel : c'est possible ?

Ils se sont basés sur des décennies de données récoltées à travers de nombreuses recherches en sexologie. Notamment, les travaux du gynécologue William Masters et de la sexologue Virginia Johnson (menés entre 1957 et 1990) mais aussi des études plus récentes.

Pourquoi juste l’homme ?

Les chercheurs ont considéré que ce serait plus facile de commencer par les hommes. Les réactions physiologiques des hommes et des femmes fonctionnent différemment. Mais bonne nouvelle, les chercheurs ont déjà communiqué sur le fait qu’ils allaient à présent faire de même pour les femmes.

Qu’apprend-on avec ce modèle ?

"En fait, on n’apprend rien de neuf" explique Alexandra Hubin. Cette modélisation mathématique permet de renforcer (et donc de prouver mathématiquement) les études existantes sur le sujet. C’est une avancée qui permet de continuer à travailler sur les traitements des dysfonctions sexuelles. En plus, comme il y a un buzz sur le sujet, cela permet de communiquer sur les facteurs pouvant favoriser ou nuire à l’atteinte de l’orgasme.

Que faut-il retenir de cela ?

Ça ne sert à rien de mémoriser les équations mathématiques. Atteindre l’orgasme n’est pas juste le résultat d’une cascade de réactions physiologiques. Une difficulté sexuelle peut survenir d’un souci mécanique, mais aussi à cause d’une ribambelle de facteurs psychologiques. "C’est plus difficile d’atteindre l’orgasme si on a des pensées dépressives, si on manque de confiance en soi, ou si on éprouve des difficultés de communication avec son/sa partenaire" ajoute Alexandra Hubin.