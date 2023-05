Une épopée humaine citoyenne à vélo aux 4 coins de la Belgique sur les enjeux locaux actuels de l'agro-alimentaire

Dans une société régie par la mondialisation, source d'insécurité croissante et de destruction de la biodiversité, la relocalisation de notre système alimentaire devient un enjeu littéralement vital. Des bords de la mer du nord au fil de la Sambre et de la Meuse, en passant par les vallons ardennais, Tandem Local nous embarque dans une épopée humaine. Ce film-documentaire nous livre des témoignages poignants qui engagent chacun d'entre nous à prendre part à une révolution alimentaire déjà bien enracinée, et qui ne demande qu’à se développer.

"Tandem local", un documentaire de François Legrand, Marc-Antoine Boyer et Ludovic Bollette à voir ce lundi 15 mai à 21h25 sur La Trois.