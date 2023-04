Une épidémie de rhinopneumonie équestre perturbe les préparatifs de la cavalcade de Herve

La cavalcade de Herve, c’est une sorte de cortège carnavalesque, qui se déroule traditionnellement le lundi de Pâques. Mais cette année, les préparatifs sont perturbés par une maladie qui touche les manèges et les écuries : c’est la rhinopneumonie équestre. Elle est extrêmement contagieuse, et elle est potentiellement mortelle pour les animaux. Elle peut se transmettre par une caresse à l’un puis à l’autre. Deux cas ont été recensés cette semaine à Welkenraedt, et les éleveurs observent une sorte de quarantaine, même si l’infection n’est pas "à déclaration obligatoire". Les bêtes de trait, réputées plus robustes, sont peut-être moins en danger, mais plusieurs participants à la cavalcade se sont décommandés depuis quelques jours. Des attelages sont en cours de recomposition, mais souvent avec des chevaux qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble, ou qui ne connaissent pas leur meneur d’un jour. Ce qui, pour tirer des charges parfois lourdes dans les montées parfois rudes, risque de poser quelques soucis. Quelques mesures d’isolement sont prévues, et les spectateurs sont invités à se tenir à distance, principalement pendant la préparation du défilé.