Une épicerie collaborative et solidaire de la Croix-Rouge à Pepinster

Elle s’appelle l’Epicerie Henry, en référence au fondateur de la Croix-Rouge, Henry Dunant. A Pepinster, elle vient de s’ouvrir et propose des produits locaux, principalement bio, à prix solidaire. Ce qui le lui permet, c’est l’organisation même de cette épicerie qui constitue une expérience pilote pour la Croix-Rouge.

L’épicerie est de taille modeste mais le projet est ambitieux. Celui d’une épicerie à la fois collaborative et solidaire : " Collaborative par le fait que les personnes qui viennent y faire leurs achats sont membres du magasin, et donc on leur demande de venir prester trois heures par mois pour faire tourner le magasin. Ça permet vraiment de créer une communauté mais ça permet évidemment aussi de réduire les frais de fonctionnement et de rendre les produits abordables. Et puis c’est une épicerie solidaire, donc il y a des prix différenciés qui sont appliqués en fonction des revenus et de la situation économique des personnes ", détaille Guillaume Deprez, chargé de projet à la Croix-Rouge.