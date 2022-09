Une enveloppe de solidarité de 200.000 euros pour soutenir la scène musicale belge

LIVE2020, le fonds de solidarité du secteur musical belge, a débloqué un nouveau budget de 200.000 euros pour soutenir les formations belges dans leur tournée nationale, fait-il savoir sur son site internet.

"Les artistes peinent de plus en plus à tourner et à investir dans de nouveaux projets. Avec ce nouvel appel, LIVE2020 entend répondre à des besoins de financement prégnants, soutenir financièrement les tournées nationales, faciliter l’embauche et permettre aux groupes de se produire dans les meilleures conditions possibles", indique le fonds.

La crise du Covid-19 s’est accompagnée de pertes de revenus pour les musiciens belges. L’annulation de concerts a réduit pratiquement à néant les recettes liées à la vente de tickets mais d’autres sources de revenus – droits d’auteur, droits voisins, vente physique - ont elles aussi chuté. Aujourd’hui, les clubs, organisateurs et artistes doivent faire face à de nouveaux défis, comme la guerre en Ukraine et la crise de l’énergie. Les salles ont toujours du mal à se remplir et les collaborateurs ont quitté massivement le secteur durant la crise sanitaire, laissant de très nombreux postes vacants.