Une enveloppe de 11 millions d’euros du fonds de développement régional européen pour 8 communes luxembourgeoises

Le gouvernement wallon a sélectionné 8 communes pour bénéficier des fonds européens FEDER, des fonds destinés au développement régional. Voici un aperçu des projets sélectionnés :

Du côté de Bouillon, 1,895 million d’euros permettront d’aménager l’esplanade du château et améliorer ses connexions avec le centre-ville.

Libramont reçoit 1,8 million d’euros pour transformer sa place communale. Une halle couverte y sera construite.

Saint-Hubert pourra rénover le quartier derrière la maison du tourisme. Le projet prévoit d’offrir du parking, d’améliorer la mobilité et l’accès au centre-ville.

Arlon, avec 1,6 million euros pourra transformer le Passage du Nord entre l’ancien palais de justice et l’ancien hôtel du nord. La petite place deviendra piétonne et sera aménagée avec une verrière.

Aubange va rénover le centre d’Athus.

Bastogne transformera complètement le parc Elisabeth.

La Roche-en-Ardenne prévoit de redynamiser son piétonnier et les connexions entre le château et le quai de l’Ourthe.

Marche-en-Famenne reçoit un million d’euros pour améliorer la mobilité douce, avec la création de nouvelles pistes cyclables de la chaussée de l’Ourthe jusqu’au contournement.

Pour les communes de Florenville et Virton c’est la désillusion. Leurs projets n’ont pas été retenus. Il était question d’aménager une salle culturelle à Florenville et de la reconversion de l’ancien pensionnat des Vatelottes à Virton. Vous pouvez également trouver plus d’informations sur le site de TvLux.