Une entreprise propose de lutter contre le gaspillage alimentaire en mangeant des os de poulet !

Vous êtes-vous déjà demandé combien d’os de poulet gisaient dans les usines après avoir été extraits des carcasses pour transformer la volaille en blancs ou en escalopes ? Probablement beaucoup si l’on tient compte du fait que sur les 70 milliards d'oiseaux d’élevage consommés chaque année, 66 milliards sont des poulets, selon une enquête publiée en 2019 par l’Académie scientifique indépendante britannique Royal Society.

Pour réduire le gaspillage alimentaire, une entreprise finlandaise propose de réutiliser les résidus d’os de poulet pour les incorporer à d’autres produits comme les nuggets, les saucisses, les brochettes ou encore les kebabs.

L’idée consiste à broyer les os en une poudre très fine, puis à les mixer avec des protéines végétales et un peu de viande de poulet.

"SuperGround est un partenaire industriel pour les entreprises de production alimentaire du monde entier qui cherchent à rendre leur production instantanément plus efficace et durable. Notre technologie alimentaire permet aux chaînes de production de produire 30% de plus à partir de volailles en exploitant tout le potentiel nutritionnel des os", promet l’entreprise sur son site internet.