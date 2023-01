Une entreprise indienne donne des amendes aux employés qui dérangent leurs collègues en vacances

Combien de fois avez-vous été contactés par votre boss ou votre collègue lorsque vous étiez en vacances ? Combien d’appels, de messages ou d’e-mails professionnels avez-vous reçus alors que vous étiez censés être au repos ? C’est pour éviter ce genre de situations – si courantes - qu’une société indienne a décidé de pénaliser son personnel s'il dérange un collaborateur en vacances. Cette politique baptisée "Unplug", qui favorise la déconnexion totale, s’applique au sein de l’entreprise de jeux sportifs virtuels "Dream11", une semaine par an pour chaque employé. Gare à celui qui ne respecte pas le répit de ses collègues : en cas de sollicitation pendant cette fameuse semaine "unplug", le dérangeur écopera d’une amende de 100.000 roupies, soit 1125 euros.

"Une fois par an, pendant une semaine, vous êtes en quelque sorte mis à la porte du système", a expliqué le cofondateur de l’entreprise, Harsh Jain, sur CNBC. Selon lui, le système est bénéfique pour les employés et la société et pas seulement pour des questions de bien-être au travail : ça permet également à la boite de vérifier si elle "ne dépend pas trop" de l'un de ses effectifs. Le business reste le business…

En Inde, il y a en général douze jours de congés payés par an même si ce chiffre peut varier selon les secteurs. Une seule semaine de déconnexion annuelle garantie, ce n’est pas grand-chose et pourtant, grâce à ce coup de com' l’entreprise a fait parler d’elle aux quatre coins du monde.

Il est primordial de se pencher sur la qualité de l’environnement de travail, la possibilité de déconnexion et l’équilibre entre vies privée et professionnelle. Les cas de burn-out ne cessent d’augmenter malgré des solutions de plus en plus technologiques (application, intelligence artificielle) pour les détecter et les endiguer.