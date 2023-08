Une entreprise crée une prothèse en 3D pour un chien grâce au capteur LiDAR de l'iPhone

Attention, instant émotion (et marketing) : le youtubeur Marques Brownlee, Apple et l’entreprise 3DPets ont récemment publié une vidéo détaillant le processus de création d’une prothèse pour un chien à trois pattes, imprimée en 3D.

La création de prothèses pour animaux n’a rien de nouveau, mais ce qui impressionne ici, c’est la technologie utilisée par 3DPets. En effet, l’entreprise est capable de modéliser la prothèse à l’aide d’un iPhone 14 Pro et d’un iPad Pro, deux appareils dotés d’un capteur LiDAR. Derrière cet acronyme, qui signifie "light detection and ranging" en anglais ou "détection et estimation de la distance par la lumière" en français, se cache une technologie qui permet de mesurer des distances en projetant des faisceaux de lumières invisibles à l’œil nu.

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, publiée par le youtubeur, le scan du chien Cleo est plutôt rapide et efficace, ce qui permet de modéliser tout aussi rapidement la prothèse dans la deuxième phase du procédé. À l’animal ensuite de s’habituer à sa nouvelle prothèse.