Une entreprise Carolo crée la Journée mondiale du Big Bang

Pour trouver la source de ce projet, il faut remonter au 17 juillet 1894. Ce jour-là, Georges Lemaître voit le jour, et même si son nom ne vous dit rien vous le connaissez certainement. Ce carolo est le premier chercheur mondial à avoir mis en lumière l’hypothèse de l’atome primitif plus connue sous le nom de " Big Bang ", le phénomène constitutif des galaxies. La reconnaissance mondiale de ses pairs donna l’opportunité au chercheur de découvrir et d’écrire sur énormément d’autres sujets. Ce morceau d’histoire, est considéré comme une des avancées les plus importantes du monde de la physique.