Une entreprise belge nominée par Forbes pour les "Forbes Under 30 Europe Class of 2022"

AFC-Collection, a été nominé par Forbes Under 30 Europe Class of 2022, une entreprise belge qui a un bel avenir devant elle.

Leur travail a été reconnu par les éditorialistes de Forbes et des juges experts dans l’industrie, plaçant AFC-Collection parmi la communauté de jeunes entrepreneurs et de ‘Game Changers’ayant le plus d’impact au monde. Cette liste comprend des innovateurs comme Adele, Daniel Ek, Grace Wales Bonner, Cynthia Erivo, Marcus Rashford et maintenant AFC-Collection.

Il y a plus de dix ans quand Forbes a commencé à récompenser les meilleurs jeunes entrepreneurs, les zones Europe et Asie ne faisaient pas partie des sélections (les États-Unis étant mis en avant). Cependant, la communauté mondiale des moins de 30 ans compte plus de 7500 personnes qui ont pour objectifs de révolutionner toutes les industries au cours des 50 prochaines années, une bonne raison de les représenter également dans ce classement.