Une entreprise belge de gardiennage remporte le contrat pour sécuriser la Commission européenne, une première

Nous avons gagné le plus gros marché de gardiennage d’Europe contre les deux leaders mondiaux

Après avoir remporté le considérable marché de l’aéroport de Liège en 2020, son envol dans le secteur lui a offert de larges horizons jusqu’à devenir le prestataire sécurité de tous les sites de la Commission européenne. Nicolas Van Ysendyck, le directeur commercial de cette société, ne cache pas sa joie quant à l’ascension du groupe : " Nous avons gagné aujourd’hui le plus gros marché de gardiennage d’Europe contre les deux leaders mondiaux que sont G4S et Securitas. De plus, c’est une première historique qu’une société belge puisse s’occuper du gardiennage du site de la Commission européenne. Il est vrai qu’un marché de cette taille nous procure une certaine réputation au niveau mondial. C’est une très bonne nouvelle pour le groupe et nous sommes très fiers d’être là. On va donc continuer cette même dynamique positive pour encore plus se développer. "

Le défi du recrutement de 1100 agents qualifiés

Active dans différents secteurs et industries, cette entreprise liégeoise aura la lourde responsabilité de sécuriser 70 bâtiments de la Commission européenne. Ce contrat de six ans, qui prendra cours à partir du 1er octobre prochain, représente au total 286 millions d’euros. Autant dire qu’avec l’ampleur du marché et un délai assez court, tout l’enjeu de cette entreprise liégeoise est un recrutement massif et spécifique d’agents de gardiennage. Nicolas de Angelis, le CEO Belux de Protection Unit, nous livre comment le groupe espère engager 1100 employés qualifiés en si peu de temps : " Dans notre secteur ; comme dans d’autres où il y a beaucoup de personnel, il y a la volonté de reprendre le personnel qui est en place sur le site parce qu’il est déjà formé et connaît les procédures du site, etc. C’est donc très courant que le personnel du confrère, qui a perdu le contrat, vienne dans l’entreprise qui a gagné le marché. Nous devons convaincre ces agents qui étaient en place de rejoindre notre entreprise. Nous espérons convaincre plus de 80% des agents qui travaillent déjà sur les sites de la Commission européenne. De plus nous allons recruter 300 personnes supplémentaires en région bruxelloise pour atteindre les exigences de notre nouveau client. "

Partenariat et centre de formation

Afin de trouver de nouveaux collaborateurs, Protection Unit lance une vaste campagne de recrutement. A cela s’ajoute un partenariat avec Actiris qui permettra d’engager des demandeurs d’emploi qui seront formés professionnellement. L’entreprise spécialisée dans la sécurité compte déjà deux centres de formations à Limal ainsi qu’à Saint-Georges-sur-Meuse. Un centre à Bruxelles devrait voir le jour dans les semaines à venir pour recruter dans la région de futurs agents de gardiennage. Pour satisfaire les exigences strictes de l’institution européenne, la maîtrise de l’anglais et du néerlandais est un plus parmi les critères, et quelques connaissances en informatique sont préférables. Un casier judiciaire vierge est en revanche indispensable pour postuler un poste.

