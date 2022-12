Une entreprise américaine recycle les gaz des usines en produits du quotidien

LanzaTech compare sa technologie à la conception de bière : au lieu de faire fermenter du sucre, la matière première est ici des gaz à effet de serre et le produit final de l'éthanol. La bactérie commercialisée a été identifiée il y a des décennies dans des excréments de lapins.

L'entreprise l'a placée dans des conditions industrielles pour optimiser ses performances, "un peu comme on entraîne un athlète".

Ces bactéries sont ensuite envoyées sous forme de poudre lyophilisée aux usines, qui prennent en charge la construction de réacteurs de plusieurs mètres de haut où elles seront déversées. Ces entreprises clientes récolteront ensuite les fruits de la vente d'éthanol.

Les sites chinois sont une aciérie et deux usines de ferroalliage. Six autres sites sont en cours de construction, dont un en Belgique pour une usine ArcelorMittal et un autre en Inde avec l'Indian Oil Company.