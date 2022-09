Une entrepreneuse s'attaque aux montagnes de plastique de Jakarta

L'entreprise de Dian Kurniawati reçoit des déchets plastiques de centres de recyclage de la banlieue de Jakarta (qui abrite 30 millions d'habitants) dans son usine de la province de Banten, proche de la capitale. Elle envoie ensuite le plastique recyclé vers des pays européens ainsi que sur le marché local pour y être transformé en emballage ou textile.

Dian Kurniawati a quitté son emploi de consultante pour créer son entreprise pour faire face au défi gigantesque du plastique dans le quatrième pays le plus peuplé au monde. Faisant partie des fondatrices du mouvement "Beach Clean Up Jakarta", qui nettoie les plages de la capitale, elle a vu la quantité de déchets plastiques non retraités qui se déversent des voies d'eau dans la mer et s'est sentie démunie face à ce fléau qui menace les écosystèmes marins.

Des centaines de piles de bouteilles en plastique aplaties sont à présent alignées et prêtes à être triées.

Les bouteilles sont ensuite nettoyées et découpées en petits morceaux, avant livraison aux clients pour transformation.