Une enseignante propose une classe flexible : "Aucun élève ne peut rester assis 50 minutes sur une chaise sans gigoter"

"Au départ, j’avoue que je considérais plus cela comme un jeu", confesse le directeur de l’Athénée royal des Marlaires. Si l’initiative l’a d'abord fait sourire, Jean Homerin avoue qu’elle a clairement fait ses preuves. "Finalement, on constate que les élèves sont plus attentifs et que ces aménagements les aident vraiment à se concentrer."

Les résultats en matière d’apprentissages sont tels que la direction envisage désormais de multiplier ces classes flexibles.