Une enseignante estime que beaucoup de ses collègues n’ont pas leur place dans une école : les enseignants sont-ils comme elle les décrit ?

Vincent, un auditeur de Dinant, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je ne veux pas en faire une généralité, il existe de bons enseignants. Malheureusement, l’image que donnent les mauvais professeurs assombrit le métier. Mes deux filles sont en secondaire et les retours sont très mauvais. Lorsqu’une de mes filles demande des explications, son prof répond qu’elle n’a qu’à voir avec les autres élèves, en criant et en s’énervant. Il lui dit qu’il n’est là que pour gagner son salaire. Certains viennent pour deux heures de cours et ils n’ont pas l’air d’être présents pour les élèves. Il y a aussi un grand taux d’absentéisme chez les enseignants, c’est aberrant. "