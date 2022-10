Une enquête sur le Plan Good Move avance des résultats trompeurs sur le souhait des PME et indépendants de quitter Bruxelles

Les résultats de ce sondage sont-ils suffisamment fiables pour être considérés comme le reflet de la réalité des PME et indépendants bruxellois ?

Il n’en est rien pour Catherine Vermandele, chercheuse au Laboratoire de Méthodologie du Traitement des Données (LMTD) de l’ULB. Et ce, en raison de plusieurs biais méthodologiques.

"C’est clairement abusif de tirer des conclusions sur l'ensemble des PME et indépendants bruxellois à partir d'un si petit échantillon, qui plus est, est non-aléatoire."

Catherine Vermandele, chercheuse au Laboratoire de Méthodologie du Traitement des Données de l’ULB

Le premier élément méthodologique à observer dans ce sondage est celui la taille de l’échantillon. En sciences statistiques, celui-ci doit être suffisamment grand pour pouvoir représenter de manière fiable la population totale. Dans le cas de cette enquête, il s’agit des 150 PME et indépendants, parmi les 1133 membres du SNI, qui composent cet échantillon.

La "population totale" est ici l’ensemble des PME et indépendants de Bruxelles-Capitale. La région comptait 112.841 PME au 31 décembre 2020 selon les dernières données du SPF Economie, et 121.785 indépendants et aidants au 4e trimestre 2021 d’après l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI).

Peut-on considérer que les réponses de ces 150 PME et indépendants membres de ce syndicat, reflètent la réalité de l’ensemble des PME et indépendants de la région Bruxelles-Capitale ?

En effet, l’échantillon n’est ici pas "aléatoire" comme l’indique la chercheuse de l'ULB. "Rien ne nous dit que les 150 répondants sont représentatifs des 1133 PME et indépendants membres de ce syndicat, et a fortiori de l’ensemble des PME et indépendants bruxellois. Ont-ils des caractéristiques particulières ?" s'interroge-t-elle.

Faky a pu se procurer les réponses au questionnaire, et notamment celles relatives au secteur d'activité auquel appartient les répondants. Si 18,75% d'entre eux ont répondu être actifs dans le secteur du commerce de détail non-alimentaire et 15,63% dans le secteur de l'Horeca, la majorité d'entre eux (25%) a répondu "autre secteur", laissant planer un doute sur les caractéristiques précises des répondants.

Par ailleurs, le porte-parole du SNI indique qu'aucune différenciation des réponses entre PME et indépendants n’a été réalisée car "cela n’avait pas de pertinence dans l’enquête".

Quant à savoir si les membres du syndicat seraient représentatifs de l'ensemble des indépendants et PME bruxellois, aucune liste des membres du SNI n'est accessible en libre accès. En tous état de cause, ce syndicat "n'est lié à aucun parti ou opinion politique ni à un secteur déterminé", peut-on lire sur le site de l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise.

Enfin, ajoute Catherine Vermandele de l'ULB "rien ne nous dit non plus que les non-répondants ont les mêmes caractéristiques sur les questions de l’enquête que les entreprises qui ont répondu. Rien ne nous permet de savoir si la non-réponse introduit un biais dans les résultats de l’enquête".