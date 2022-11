Une enquête pour objectiver l’amour-désamour du commerce verviétois

Une grande enquête sur le commerce verviétois, via un questionnaire en ligne, c’est ce que mène en ce moment l’Association du Management de centre-ville pour le compte de la Ville de Verviers. Il s’agit d’objectiver les raisons pour lesquelles le public aime, ou pas, faire ses courses à Verviers.

" Il s’agit de voir les habitudes commerciales des Verviétois et des habitants des environs. On y demande par exemple où ils font leurs achats, dans quels types de commerces, dans quelle commune, ce qui les pousse à aller dans ces endroits-là pour leurs achats, ce qui les feraient revenir à Verviers plutôt qu’ailleurs, etc. ", détaille Cécile Ozer, échevine du commerce.

" On fera le bilan de toutes les réponses pour voir comment on peut utiliser ça pour aider à redynamiser le centre-ville. Le but, c’est de voir pourquoi les gens viennent ou pourquoi les gens ne viennent pas. On aura comme ça une vue objective des choses parce qu’on a toujours en tête des raisons qui nous sont propres de dire que les gens viennent ou ne viennent pas pour telle ou telle raison. Ici on aura au moins une vision objective de la situation ", souligne-t-elle.

L’enquête est en ligne durant tout le mois de novembre. Plus de 1000 personnes y ont déjà répondu. Petit détail qui a son importance : en début de questionnaire, une question demande si le sondé fréquente l’Horeca verviétois. Seule une réponse positive donne accès aux questions sur les commerces locaux, y compris ceux qui ne sont pas du secteur Horeca.