Wallonie Bruxelles Enseignement ouvre une enquête au sujet des propos d’un professeur d’histoire de l’Athénée Royal de Gembloux

Wallonie Bruxelles Enseignement a immédiatement ouvert une enquête administrative. "Leur réaction a été très rapide puisque j’ai envoyé ce mail ce week-end et que dès ce lundi matin, ils ont dépêché à l’école un représentant du PO pour entendre les élèves".

Le PO refuse de s’exprimer sur l’affaire en cours, mais rappelle les règles auxquelles sont soumis les membres du personnel. "Au sein de WBE, chaque membre du personnel doit respecter les valeurs qui sont le respect et la neutralité, la démocratie, ouverture et démarche scientifique et émancipation sociale", précise Cécile Marquette, directrice de la communication de WBE.

"Pour nous le respect de ces valeurs est essentiel. C’est d’ailleurs pourquoi les membres prêtent serment et s’engagent à les respecter. Par ailleurs, les membres du personnel ont un devoir de réserve. Tant dans l’exercice de leurs fonctions que dans leur expression publique ils ne peuvent pas faire de prosélytisme envers les élèves".

WBE n’est pas opposé au fait que des enseignants citent des sources alternatives, encore faut-il "aussi les questionner et ne pas les prendre pour argent comptant".

WBE insiste sur le fait que toute enquête administrative se fait toujours à charge et à décharge, dans le respect de l’ensemble des parties. "On va au fond des choses. Notre but est de garantir un climat serein au sein des établissements et de permettre un environnement scolaire dont la qualité soit la meilleure possible".