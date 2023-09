Une enquête ouverte contre Conner Rousseau pour des propos racistes envers des policiers

Le parquet de Flandre orientale a ouvert une enquête à propos d’un incident impliquant notamment Conner Rousseau, le président du Vooruit, d’après des informations des journaux Het Laatste Niews et Het Nieuwsblad.

Des policiers de la zone de Saint-Nicolas ont fait part d’insultes à leur égard et de procès racistes, des faits qui se seraient déroulés début septembre lors d’une fête locale. A ce stade, le président des socialistes flamands n’a pas encore interrogé. Selon nos confrères, Conner Rousseau confirme avoir été dans un café de Saint-Nicolas, sa ville natale, et avoir discuté avec des policiers, en ajoutant : j’avais trop bu, mais dans mon souvenir le ton de ces conversations était plutôt plaisant et amical. Je ne me souviens pas exactement de ce qui a été dit, mais ce qui a été écrit à ce sujet me surprend beaucoup."

Un procès-verbal a été établi et le parquet a donc ouvert une enquête.

Début septembre, une plainte contre Conner Rousseau, pour faits de moeurs, avait été classée sans suite.