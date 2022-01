Une enquête ouverte à l'encontre du bourgmestre de Meulebeke pour conflits d'intérêt

Le parquet de Flandre occidentale a ouvert une enquête à l'encontre du bourgmestre de Meulebeke, Dirk Verwilst (CD&V), a fait savoir le parquet à Belga confirmant des informations du Krant van West-Vlaanderen. Celle-ci fait suite à un rapport accablant de l'agence flamande d'audit, portant entre autres sur des intérêts privés du bourgmestre dans un projet immobilier à Meulebeke.

Selon le journal, l'agence flamande d'audit (Audit Vlaanderen) a rédigé un rapport affligeant de pas moins de 83 pages. Sur la base de notifications, l'organisme a vérifié s'il y avait eu des fraudes au sein du conseil communal. Il était notamment question d'éventuelles irrégularités dans des marchés publics et de possibles conflits d'intérêts. Les trois dossiers les plus marquants concernent des projets immobiliers privés du bourgmestre dans sa commune.

En tant que bourgmestre, Dirk Verwilst est compétent en matière d'aménagement du territoire. Mais en tant que propriétaire de plusieurs terrains, il aurait également eu un intérêt personnel, entre autres, à l'établissement d'un plan d'aménagement du territoire et la fixation de règles de construction, et aurait omis d'en informer les membres de l'équipe du projet et l'administration de la ville.

Un autre dossier concerne la partialité dans l'attribution de la rénovation d'une maison de repos à un bureau d'architectes. Le rapport mentionne également des querelles personnelles entre membres de l'administration et même des brimades.