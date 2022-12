Une enquête a été ouverte pour suspicion de violence policière à Saint-Josse-ten-Noode

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête à la suite d’un cas potentiel de violence policière qui serait survenu la semaine dernière à Saint-Josse-ten-Noode, a-t-il indiqué jeudi, confirmant une information du média Bruzz, publiée un peu plus tôt. Plusieurs images de l’incident circulent sur les réseaux sociaux.

La vidéo de 16 secondes montre une personne vêtue de noir poussée contre le mur d’une maison par une autre. Celle-ci semble porter un brassard rouge de la police et tenir dans la main un objet ressemblant à une matraque télescopique. La victime a alors reçu plusieurs coups avant de s’effondrer au sol et de rester immobile. Après quoi, l’assaillant s’est éloigné au moment où d’autres personnes approchaient. "Les faits se sont déroulés sur le territoire de la zone de police de Bruxelles-Nord, à Saint-Josse-ten-Noode durant la nuit du 14 au 15 décembre 2022 lors de la rencontre de football entre la France et le Maroc", a détaillé le parquet, avant de préciser qu’il ne ferait pas d’autre commentaire, dans l’intérêt de l’enquête. Le chef de corps de la zone Bruxelles-Nord, Olivier Slosse, a déclaré à Bruzz que le parquet a été informé de l’incident le 15 décembre et qu’une enquête a été ouverte dans la foulée.