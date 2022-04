Une énorme boulette du gardien du Slavia Prague offre le but de la qualification à Cyriel Dessers, Feyenoord retrouvera Marseille en demi-finale

L’attaquant belgo-nigérian de Feyenoord Cyriel Dessers n’oubliera pas de sitôt le déplacement de Feyenoord au Slavia Prague, ce jeudi soir dans le cadre des quarts de finale de la Conference League.

Le buteur prêté – avec option d’achat – par Genk s’est offert un doublé et en est désormais à huit réalisations en Conference League cette saison. Si son premier but était assez "classique", le second est par contre bien plus insolite : le gardien du Slavia Prague, Ales Mandous, s’est complètement emmêlé les pinceaux sur sa pelouse et a complètement loupé sa relance alors que le danger était inexistant.

Cyriel Dessers, qui n’en demandait pas tant, a gentiment dribblé le malheureux portier tchèque pour placer Feyenoord aux commandes et lancer la formation néerlandaise vers la qualification pour les demi-finales de la Conference League (1-3).

Humiliés en phase de groupe par Bodo/Glimt en Norvège (6-1), puis battus au match aller dans le même stade (2-1), les Romains se sont bien rattrapés au Stadio Olimpico (4-0) au match retour. Les joueurs de José Mourinho ont été emmenés par Zaniolo, auteur d'un triplé (23', 29', 49'), après avoir ouvert le score par Abraham.

La Louve affrontera les renards de Leicester en demi-finale de cette nouvelle compétition européenne entre clubs. Les joueurs de Brendan Rodgers ont aussi été renversants, cette fois au cours du même match : menés 1-0 à Eindhoven face au PSV, ils ont inscrit deux buts dans le dernier quart d'heure pour se qualifier.

L'Olympique de Marseille a confirmé son succès du match aller (2-1) contre le PAOK Salonique en battant de nouveau le club grec, grâce à un but de son meneur Dimitri Payet (34' 1-0). L'OM jouera sa place pour une finale contre le Feyenoord Rotterdam.