Une émission ensoleillée pour Une Brique dans le Ventre ce samedi

Dans Une Brique dans le Ventre cette semaine, découverte d’une rénovation moderniste en périphérie Bruxelloise. Ensuite on vous emmène a Paris découvrir le magnifique Hotel Babel. On parlera Energie et Habitat avec Anne dans notre séquence Brik Expert. Donner un coup de jeune ou de couleur à vos murs ternes, c’est possible ! Découverte du Street At Home dans notre Savoir-Faire. Et pour finir on retrouve notre duo de bricoleurs en fin d’émission !