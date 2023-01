Une effigie de Vinicius pendue à un pont de Madrid avant le derby Real-Atlético, une enquête ouverte

"Le Real Madrid C.F. tient à remercier le soutien et les expressions d’affection reçues après l’acte malheureux et dégoûtant de racisme, de xénophobie et de haine qui a visé notre joueur Vinicius. Nous condamnons fermement les événements qui violent les droits fondamentaux et la dignité des personnes, et qui n’ont rien à voir avec les valeurs que représentent le football et le sport. Ces attaques comme celles que subit actuellement notre joueur, ou celles que tout athlète peut subir, ne peuvent pas avoir leur place dans une société comme la nôtre. Le Real Madrid est convaincu que toutes les responsabilités de ceux qui ont participé à un acte aussi ignoble seront déterminées."