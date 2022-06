Une édition CRAZY pour le Festival Musiq3 Bruxelles ce week-end !

Pour sa 12ème édition, le Festival Musiq3 a tenu sa promesse d'être "le plus rock des festivals classiques", avec une édition où l’audace et la découverte étaient plus à l’honneur que jamais.

Le Festival Musiq3 s’est déroulé tout ce week-end à Flagey et aux alentours. A côté des concerts classiques, comme le superbe " Mad Lover " de Théotime Langlois de Swarte et Thomas Dunford, ou le concert de Cedric Tiberghien et Alina Ibragimova dont la connivence s’est brillamment illustrée dans un programme Ysaÿe, Brian et Franck, le Festival a une fois de plus décloisonné les genres. Notamment lors du concert d’ouverture " Borderline ", qui accueillait l’époustouflant percussionniste Alexandre Esperet aux côtés de l’Orchestre du Festival dirigé par Shirly Laub, et les pianistes Shani Diluka, Anthony Romaniuk et Carlos Cippelletti ; mais aussi lors du show " Années folles " de Modern Times, qui a fait danser la foule et trembler la Place Sainte-Croix. Les aventures musicales inédites se sont ensuite multipliées, avec la création en hommage à Xenakis rassemblant la percussionniste Vassilena Serafimova, le spécialiste de la musique électronique Laurent Delforge et le scénographe Romain Tardy, et avec Rosemary Standley, la chanteuse du groupe Moriarty qui a proposé une version audacieuse et revisitée de Schubert avec l’Ensemble Contraste… ces projets étonnants et créatifs illustrent le mélange des genres cher au Festival Musiq3.

Si cette 12ème édition a connu une fréquentation en demi-teinte (6000 festivaliers, contre plus de 10.000 personnes avant la crise du COVID – ce qui peut s’expliquer notamment par le foisonnement d’événements à cette période, et sans doute par les nouvelles habitudes prises par le public après deux ans de pandémie et un contexte de crise financière qui commence à être perceptible), les festivaliers étaient heureux de retrouver la légendaire ambiance du Festival Musiq3, avec son chapiteau et ses concerts gratuits tout au long du week-end.

La nouvelle directrice artistique, Julie Calbete, qui signait ici sa première édition "en solo" a remercié les artistes pour leur engagement. Des artistes qui étaient heureux de retrouver la scène et le public dans des conditions agréables.

Musiq3 a assuré 23 heures de direct et retransmis 17 concerts depuis le cube radio installé sur la place Sainte-Croix, dans lequel se sont relayés les animateurs, accueillant à leurs micros les artistes de la programmation. Les concerts sont à réécouter sur Auvio.

L’équipe du Festival vous donne rendez-vous pour le Festival Musiq3 Brabant wallon qui se tiendra du 24/09 au 9/10 prochain, et pour la 13e édition du Festival Musiq3 Bruxelles les 30 juin, 1 et 2 juillet 2023 !