Une école d’Aubange teste la technologie LiFi, une connexion numérique grâce à la lumière

Connaissez-vous le LiFi ? La connexion internet fonctionne grâce à la lumière des ampoules LED. Des élèves de l’école communale d’Aubange ont pu tester cette nouvelle technologie dans leur classe.

Le LiFi c’est quoi ? Son nom complet : Light Fidelity désigne une technologie permettant de communiquer sans fil grâce à l’éclairage des ampoules LED dont l’intensité est modulable. Plusieurs écoles wallonnes et bruxelloises la possèdent déjà. A proximité d’une source lumineuse, elle permet de transmettre des informations. Pour que le LiFi fonctionne il faut installer des boîtiers infrarouges au plafond connecté aux ampoules LED et des récepteurs sur chaque tablette. Une technologie qui aurait de nombreux avantages : "C’est plus rapide, plus stable et plus sécurisé mais c’est aussi moins énergivore que le WiFi", explique Cédric Gelpi de LiFi solutions asbl.

Des élèves convaincus

Les élèves doivent apprivoiser la technologie mais finalement, ça ne change pas tant de leurs habitudes avec le WiFi mais ils semblent convaincus : "On peut travailler d’une autre façon et c’est meilleur pour notre santé", "Avec le WIFI, les ondes ne sont pas bonnes pour notre corps. Le LiFi c’est par la lumière et donc c’est meilleur pour nous", surenchérit un autre élève. En tout cas le bourgmestre d’Aubange François Kinard semble lui aussi conquit : "On aimerait développer la technologie à plus large échelle sur le territoire après ce premier test". Dans les bâtiments de l’administration, les écoles ou même via l’éclairage public, les possibilités d’installation de la technologie sont multiples. Quatre écoles utilisent déjà le système, installé par l’asbl LIFI solution en Wallonie.