David Leisterh, président du MR de Bruxelles était l’invité de Matinale sur la Première. Il explique la raison pour laquelle le MR refuse que la socialiste Saliha Raiss (Vooruit) soit nommée échevine dans la commune de Molenbeek : "Pour nous, la neutralité de l’État, c’est un principe fondamental. On l’a déjà répété depuis de nombreuses années et on ne va pas appliquer une politique à reculons à chaque fois qu’un cas concret se pose."

"Le port de signes convictionnels, religieux en l’occurrence, dans la sphère privée, si vous travaillez dans une entreprise privée, chez vous, si vous êtes indépendant, il n’y a aucun problème. On est pour la liberté d’expression, liberté de religion. Mais lorsque vous travaillez pour un domaine public qui est financé par les impôts des citoyens, ce que l’on vous demande, ce ne fût-ce que par respect pour celles et ceux qui ne partagent pas vos convictions, c’est d’être le plus neutre possible, donc de ne pas porter de signes convictionnels."

Le président du MR de Bruxelles estime que son parti est un des derniers en Belgique francophone à défendre une neutralité de l’État.

À Molenbeek, le MR est en coalition avec d’autres partis. Que va-t-il se passer si Saliha Raiss est nommée ? Le MR va-t-il se retirer de la majorité ? David Leisterh rappelle qu’à Bruxelles lorsqu’un accord de majorité est signé au lendemain des élections communales, il faut aller jusqu’au bout de la législature. Ce n’est pas le cas au fédéral.

Est-ce que du coup, la situation actuelle va ajouter une couche de tension dans le collège molenbeekois ? Oui, c’est certain.

"Est-ce que du coup, la situation actuelle va ajouter une couche de tension dans le collège molenbeekois ? Oui, c’est certain […] On veut toujours se battre pour faire en sorte qu’à Molenbeek, on puisse lutter contre le taux de précarité qui est beaucoup trop élevée, le taux d’insécurité qui est beaucoup trop élevée, le taux de propreté aussi qui est malheureusement trop bas, on veut continuer à se battre dans la matière. Mais sur ce cas concret là, en effet, nous tenons ferme sur nos valeurs."