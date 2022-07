Une échappée ensoleillée et musicale pour le Mons Sunset Festival ce 23 juillet

La ville de Mons s’est lancée dans un nouveau projet cette année, et accueille la première édition du Mons Sunset Festival. Dans le parc des Anciens Abattoirs de nombreux concerts se déroulent ce 23 juillet. Un évènement qui promet de mettre à l’honneur les musiciens belges et de séduire des auditeurs de tous les goûts avec de la pop, du rock, ou de l’électro. Une occasion de prendre le soleil, de partager des verres entre amis et le tout en musique.

Tous les concerts sont gratuits, et comme tous les âges sont bienvenus des animations pour enfants (grimages, sculpteurs de ballons, spectacles de clowns) sont également proposées.

Les Déménageurs démarrent cette journée de festivités en fanfare : un quatuor qui saura séduire les plus jeunes et leurs parents. Chant, flûtes, banjo ou encore accordéon se mettent au service d’une musicalité pop. C’est le groupe S ! MON qui leur emboîte le pas, et propose de la chanson française aux notes malgaches. La chanteuse Lisza amoureuse des mots transporte le public dans son univers aux couplets finement ciselés qui inspire la nostalgie de l’enfance. Alex Lucas, dont les premiers pas ont foulé la scène de Eurokids sur la RTBF, présentera pendant son concert ses titres originaux aux influences pop, hip-hop, soul et funk.

Avec plus d’un 60 millions de streams sur certains de ses morceaux, c’est au tour de Konoba de monter sur scène, le chanteur s’inspire de ses voyages pour composer ses morceaux electro-pop.

La soirée se clôture avec un DJ-set de Funky Fool, DJ et producteur de musique électronique notamment présent à Tomorrowland.

Informations pratiques

Entrée libre.

Anciens abattoirs de Mons

Rue de la Trouille 17 - 7000 Mons