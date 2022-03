Une drôle de voiture à pédales modulaire, pour une mobilité douce et décarbonée.

Une startup française développe un étonnant véhicule à pédales, modulaire, terriblement compact et léger, composé exclusivement de matériaux biosourcés.

Lancé par d'anciens ingénieurs automobiles, cet engin présente plus de confort et de sécurité qu'un vélo cargo pour transporter une personne ou des marchandises, et est utilisable dans toutes les conditions n'importe quand dans l'année.