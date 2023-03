Une Drag-Queen en Gille pour casser les codes de notre folklore

Les Drag Queens ne font pas juste le show dans l’émission Drag Race Belgique dont la saison 1 est diffusée pour le moment sur Auvio et sur Tipik. Ce samedi, d’autres artistes ont défilé aux festivités carnavalesques de La Louvière. Buzz assuré !

Dans le cortège des Soumonces costumées, sorte de répétition générale du Carnaval, le public a découvert les flamboyant·e·s participant·e·s de l’atelier drag Charivari, accompagné·es de leurs coachs, Sara Selma Dolores et Bastien Poncelet.

Sous les traits de son double Drag Queen Kimi Amen, Bastien a profité pour proposer sa propre interprétation du traditionnel Gille. " Je connais ce carnaval depuis mon enfance. J’y ai participé depuis toujours. Je le trouve magnifique ce folklore, je l’apprécie plus que tout et j’aurais aimé pouvoir y participer. Malheureusement, dans ces valeurs, je ne me retrouve pas partout et j’ai envie de prendre la beauté de ce folklore et d’en faire ce qui moi me parle" explique Kimi Amen à nos confrères d'Antenne Centre.

Avec ce défilé, Bastien, Sara et leur groupe veulent jouer avec les codes du carnaval et les adapter à notre époque, notamment en féminisant des personnages folkloriques emblématiques. " Le Gille est un personnage masculin. Mais nous sommes au 21ème siècle et nous, on a envie que les folklores ne soient pas des musées, qu'ils soient vivants, qu'ils bougent, qu'ils se transforment, qu'ils s'interrogent", explique la metteuse en scène Sara Selma Dolorès.

A voir : Le projet "Charivari" féminise le costume de Gille à La Louvière (Antenne Centre)

Cet atelier drag est mené par Central, ex centre culturel de la Région du Centre. Son directeur, Vincent Thirion, se montre très fier de cette représentation publique au cœur de la Louvière : " On m’a dit : on ne ferait pas cela à Binche ! Eh bien oui ! S’il y a bien une ville qui célèbre l’impertinence, c’est La Louvière. Cela s’est fait dans un esprit bon enfant et dans une attitude de bienveillance totale ", explique Vincent Thirion.

Sur les réseaux sociaux et dans la rue, les réactions sont très vives et divisées. Les uns saluent le courage des artistes et s’enthousiasment pour cette performance artistique. "Je pense que c'est cela le folklore: on casse les codes et on remet en question l'ordre établi." Les autres s’insurgent et dénoncent une atteinte à leur folklore. "La façon dont il formule ça, c'est très mal formulé avec trop de maquillage, trop de formes. Je trouve ça vachement vulgaire", témoigne ce passant interrogé par Antenne Centre. Et ça, sans compter des insultes homophobes à la pelle sur les réseaux sociaux.