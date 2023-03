Une Drag Queen en Gille : c'est une atteinte au folklore ?

Le débat se termine sur le témoignage d'Eric à Binche : "Ça me dérange fortement dans le sens où je suis tamboureur de Gille depuis pratiquement 35 ans. Les drag queen ne me dérange pas du tout, ils ont leur place dans d'autres évènements mais pas dans un carnaval. C'est une atteinte à notre tradition, il doit y avoir un certain respect avec le costume de Gille et les traditions. Ça me choque qu'une drag queen soit habillée en costume de Gille avec des talons aiguilles, ce n'est pas tolérable de voir ça. À Binche ils n'auraient jamais autorisé ça, le Gille est roi."

