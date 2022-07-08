Київський Диджей в Брюселі | Une DJ de Kiev à Bruxelles

Катерина Дарій – діджей та продюсер хаус та техно музики з Києва. З 2016 року вона живе в Антверпені та виступає по всьому світу. Керуючись своєю українською спадщиною та своїм вільним духом, вона пропонує унікальні враження на сцені. Цієї суботи, 9 липня, вона буде на літньому фестивалі "hot 2.2" у культурному центрі Pianofabriek у Брюсселі.

Катерина, чий будинок дитинства в Ірпіні був повністю зруйнований російською армією, також була залучена до допомоги Україні з початку війни. Вона координує групу волонтерів, які закуповують і доставляють людям похилого віку продукти харчування та ліки. Шляхом збору коштів фінансує роздачу наборів невідкладної допомоги та джгутів на передовій.

Зі своїм компаньйоном Вінсентом Катерина також повернулася в Україну в квітні, щоб роздавати консерви в селах без світла та води. Повернувшись до Бельгії з врятованим котом із Харкова, митець продовжує збирати кошти, щоб якомога більше допомогти своїй країні.