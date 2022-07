Київський Диджей в Брюселі | Une DJ de Kiev à Bruxelles

Katarina Dariy est une DJ et productrice de musique house et techno originaire de Kiev. Basée à Anvers depuis 2016, elle se produit dans le monde entier. Guidée par son héritage ukrainien et son esprit libre, elle offre des expériences uniques sur scène. Elle sera au "chaud 2.2" summer festival du centre culturel Pianofabriek à Bruxelles ce samedi 9 juillet.

Katarina, dont la maison d’enfance à Irpin a été totalement détruite par l’armée russe, s’est aussi engagée dans l’aide à l’Ukraine dès le début de la guerre. Elle coordonne un groupe de volontaires qui achètent et livrent de la nourriture et des médicaments aux personnes âgées. Grâce à des collectes de fonds, elle finance la distribution de kits d’urgence et de garrots sur les lignes de front.

Avec son compagnon Vincent, Katarina est aussi retournée en Ukraine en avril, pour distribuer de la nourriture en canettes dans des villages sans électricité ni eau. De retour en Belgique avec un chat rescapé de Kharkiv, l’artiste continue à lever des fonds pour aider son pays autant que possible.