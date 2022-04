Une dizaine de pays européens concernés par l'hépatite infantile, dont la Belgique

Parmi les enfants touchés, "plusieurs ont connu une insuffisance hépatique aiguë qui a nécessité une greffe de foie". L'OMS et l'ECDC, ainsi que les pays concernés, continuent d'examiner les causes possibles, les facteurs qui pourraient jouer, mais la cause exacte de ces hépatites infantiles se déclarant chez des sujets sains "reste inconnue" pour le moment, a clarifié la directrice du centre européen. "Les hépatites habituelles de A à E sont exclues", et on n'a pas détecté de "connexion" entre les cas ni d'association à des voyages. Les recherches s'intéressent en revanche à un possible lien avec une infection à adénovirus, a confirmé l'ECDC.

La jaunisse, signe clinique le plus commun

Le signe clinique le plus commun, parmi les cas recensés, était une jaunisse, a précisé Andrea Ammon, "suivi de vomissements, symptômes gastro-intestinaux", ce qui est "compatible avec un adénovirus", note-t-elle. Toute hypothèse d'un lien avec la pandémie de Covid-19 reste pour le moment de la "spéculation", a précisé la directrice de l'ECDC, même si on peut imaginer que la moindre exposition des enfants aux virus durant les confinements puisse être un facteur.