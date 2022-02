Une dizaine de millions pour le palais de justice de Dinant

Au 19è siècle, le palais de justice de Dinant devait en imposer au justiciable et il suffit d'entrer dans le hall central pour s'en rendre compte: de hauts plafonds moulurés, du marbre noir, de larges escaliers qui grimpent aux étages...Tout cela ne manque pas d'allure mais pour les magistrats qui y travaillent, les conditions de travail manquent clairement de confort. Christian De Valkeneer, le président du tribunal de première instance nous sert de guide . Au détour d'un couloir, nous croisons des avocats qui étudient leur dossier sur un coin de table , et pour cause, il n'y pas de bureau prévu à leur intention.

Le magistrat souhaite nous montrer les cellules : "ce sont des cages qui ont été placées ici; aujourd'hui, il y a des normes en termes de cellulaires, en termes d'espace...Ceci ne correspond plus aux normes qu'on applique normalement"

Mais ce qui le préoccupe surtout, c'est la conservation des pièces à conviction . A Dinant , elles sont disséminées de la cave au grenier, les dossiers s'empilent sur les étagères , des centaines d'armes s'accumulent , parfois à même le sol ... Un hangar spécialement dédicacé à la conservation de ces pièces serait manifestement le bienvenu.

Et la liste des améliorations à apporter est longue : On pourrait y ajouter une solide rénovation énergétique et un accès pour les personnes à mobilité réduite qui fait cruellement défaut , compte-tenu des escaliers à franchir pour rentrer dans le palais.