Une diversification intensifiée pour l’adaptation au changement des forêts namuroises et wallonnes

Les forêts couvrent plus de 30% du territoire wallon et 36% du territoire de la province de Namur. Elles concernent de nombreux acteurs comme les exploitants forestiers, les naturalistes et aussi les chasseurs.

Des discussions au niveau wallon, qui ont duré près d’un an, ont débouché sur des propositions qui guideront la gestion de la forêt du sud du pays pour les prochaines années. Parmi les maîtres-mots, la résilience, ou encore la diversification. C’est ce que pratique déjà le comptoir forestier, qui fournit des graines. Dans les prochaines années cette diversification sera intensifiée, pour permettre à la forêt de s’adapter aux changements futurs.