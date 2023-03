Une diversification intensifiée des forêts wallonnes pour s’adapter au changement

Sous le dôme de bois et de verre visible depuis la N4, Alain Servais, le responsable du comptoir forestier, nous ouvre la porte d’une chambre froide. A l’intérieur, stockées dans des fûts ou des casiers, des graines par milliers. Bouleau, hêtre, érable, châtaigner… Des dizaines d’espèces, sélectionnées avec soin.

La mission principale de cette étonnante réserve : collecter et proposer aux pépiniéristes des graines des meilleurs peuplements forestiers wallons, pour accroître la productivité, la pérennité et la diversité génétique des forêts wallonnes. Cette diversification devrait encore être intensifiée dans les années à venir pour permettre à la forêt de s’adapter aux changements futurs.

C’est l’une des résolutions auxquelles des discussions au niveau wallon, qui ont duré près d’un an et rassemblé les nombreux acteurs de la forêt, ont débouché. Ces propositions guideront la gestion de la forêt du sud du pays pour les prochaines années.

La diversification, et les mélanges, seront essentiels pour une forêt résiliente, capable de s’adapter aux changements climatiques et aux problèmes qui en découleront.

Les forêts couvrent plus de 30% du territoire wallon et 36% du territoire de la province de Namur.