Une discrimination liée à la maternité reconnue par le tribunal du travail de Liège

Le tribunal du travail de Liège a récemment condamné un employeur pour discrimination liée à la maternité, indique mardi l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Dans ce dossier, un enregistrement audio de conversations, réalisé par la victime à l’insu de l’employeur, a été retenu comme preuve recevable.

La plainte avait été initiée par une assistante vétérinaire occupée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Ce contrat de travail avait été renouvelé trois fois et devait déboucher sur un contrat à durée indéterminée à temps plein. Mais après l’annonce de la grossesse de la travailleuse, l’employeur ne lui avait proposé qu’un contrat à mi-temps. Le tribunal du travail a reconnu une discrimination directe liée à la maternité. Il a notamment estimé qu’un enregistrement réalisé par une victime à l’insu de l’employeur pouvait être considéré comme un mode de preuve recevable. Sans cet enregistrement, motive le tribunal, la salariée n’aurait pu dénoncer la situation. Cet enregistrement audio montre que l’employeur justifie le fait de ne pas engager la salariée à temps plein par le fait qu’elle allait devenir mère. L’employeur a été condamné au paiement d’une indemnité de six mois de rémunération brute.

Selon l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, la décision renforce la jurisprudence en matière de discrimination fondée sur le sexe. L’enregistrement audio comme preuve avait été retenu dans une affaire similaire en 2020. Dans ces deux dossiers, les employeurs étaient satisfaits de leurs travailleuses, jusqu’à l’annonce de leur grossesse. "Ces affaires illustrent à quel point les discriminations liées à la grossesse sont encore présentes dans notre société. Il faut faire évoluer les mentalités afin que la maternité ne soit plus un obstacle pour les femmes sur le marché de l’emploi. La question de la preuve constitue une difficulté majeure pour les victimes de discrimination, car les auteurs n’agissent en général pas ouvertement. Le fait que les enregistrements puissent être reconnus comme mode de preuve permettra de renforcer l’effectivité des droits des victimes de discrimination", indique Michel Pasteel, directeur de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.