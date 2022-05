Une discothèque nautique entre Liège et Maastricht

Partir du centre de Liège et naviguer au bord des quais pourrait amener de potentielles nuisances sonores et lumineuses. Il faut dire que la Meuse accueille rarement des discothèques fluviales. Pour éviter les ennuis, le capitaine s’entretient toujours au préalable avec les locataires du bateau. Un mal nécessaire, mais bénéfique pour l’organisateur de l’INSOMNIA : "lorsque vous louez un bateau, vous avez l’équipage avec le capitaine. Après nous avons aussi nos équipes (que ce soit la sécurité ou différents intervenants) qui peuvent encadrer l’événement. Il est vrai qu’il y a des recommandations à prendre. Nous avons d’ailleurs rendez-vous avec le capitaine pour voir justement les normes de sécurité et le fonctionnement, pour que tout se passe au mieux."

Frédéric Mielot rappelle : "Il faut bien garder une chose à l’esprit : c’est que l’événement se passe à l’intérieur du bateau, pas en dehors. Les riverains n’ont pas à s’inquiéter."

Le "Pays de Liège" est un bateau équipé pour ce genre d’événement. En avril, il avait accompagné une soirée similaire, l'"Obsessive Boat Edition", qui avait rassemblé 250 personnes sur de la musique techno.