Une développeuse crée un filtre anti-dick pics pour Twitter

L’explosion des réseaux sociaux a révolutionné notre façon de s’aimer. Messages coquins, photos intimes, le sexting est une nouvelle manière de séduire… Malheureusement, on ne choisit pas ce que l’on reçoit et recevoir des dick-pics sans en avoir demandé est devenu affaire courante ! Kelsey Bressler, une développeuse américaine en a eu ras le bol et a lancé un filtre anti-dick pics.

Recevoir des photos à caractère sexuel alors qu’on n’est pas consentant.e n’est pas chose agréable. Kelsey Bressler, une développeuse américaine, en a eu marre et a décidé de créer un filtre anti-dick pics ! Pour apprendre à reconnaître l’ennemi, elle commence par récolter plus de 4000 dick pics sur Twitter, afin de développer un algorithme capable à reconnaître ces fameuses photos pour pouvoir ensuite les bloquer !

«Ce qui se passe, c’est que lorsque vous recevez une photo non voulue d’un pénis, notre filtre le détecte automatiquement et la supprime» explique-t-elle sur le plateau de The Doctors. «Il enverra ensuite à l’utilisateur un message indiquant que la photo a été supprimée et bloquera automatiquement tout contact avec la personne si elle envoie plus de trois photos non sollicitées.»

Disponible depuis le 14 février 2020, jour sacré de la Saint-Valentin, “Safe DM” est entièrement financé par des dons. Il s’agit donc d’un service gratuit proposé aux utilisateurs qui choisissent de s’inscrire et de l’appliquer à leur compte. Selon la développeuse, Safe DM marcherait dans 99% des cas. Seule une photo a réussi à détourner l’intelligence du filtre : un pénis couvert de paillettes violettes…

En tout cas, Kelsey ne compte pas se limiter à Twitter. «Nous aimerions que les géants des médias sociaux prennent un peu plus au sérieux cette question et la mettront en œuvre en interne, afin qu’elle fasse partie intégrante de leurs services et que nous ne soyons pas obligés de la fournir séparément» espère la jeune femme.

