Une deuxième édition pour la "Brussels Blockchain Week"

Ambiance studieuse au Silversquare bailli, tour de bureaux située le long de l’avenue Louise, qui accueille la conférence d’ouverture de la seconde édition de la Brussels Blockchain Week.

Une semaine d’évènements dédiés aux technologies du web 3.0, consacrée, cette année, au thème de la régulation.

S’y croisent les acteurs locaux ou internationaux du secteur : entrepreneurs, financiers, politiques, qui vont discuter, le temps d’une semaine, des enjeux de cette industrie balbutiante.

" Pour nous, c’est essentiel de continuer à fédérer l’écosystème belge et puis, également, rassembler les gros acteurs du monde du web 3 avec les régulateurs européens et belges, on l’espère, pour parler des sujets les plus importants pour l’instant c’est-à-dire, l’importance de créer un cadre de régulation qui soutient cette industrie et cette innovation et qui permet à l’Europe et à la Belgique de prendre une place importante sur la scène mondiale" explique Raoul Ullens, entrepreneur du web 3.0 et cofondateur de la Brussels Blockchain Week.

Coté entrepreneur, la thématique de l’année semble avoir de l’intérêt, d’autant que le secteur est marqué par les faillites récentes de géants des cryptoactifs tels que l’américain FTX ou Bit4you.

Sacha Wademont, entrepreneur bruxellois est fondateur de la Smurfs Society, la version NFT des schtroumpfs :

" Aujourd’hui, je suis à la blockchain week pour découvrir les intervenants locaux des acteurs locaux et, en plus de ça, c’est intéressant toujours d’avoir l’avis des régulateurs, l’avis des politiciens, des personnes qui sont actives. La régulation c’est vrai que c’est toujours une forme de boite noir. On ne sait pas trop comment ça évolue, qu’est-ce qui s’y passe, comment se renseigner là-dessus, donc là, l’initiative de réunir tous ces différents acteurs, c’est hyper intéressant pour nous" salue l’entrepreneur.

La Brussels Blockchain Week se poursuivra jusqu’au 11 juin.