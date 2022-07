Une détenue de Lantin a été forcée à accoucher menottée

C’est du moins ce qui est écrit dans la plainte qu’une dame vient d’adresser à la direction de Lantin. Elle raconte qu’après le début des contractions, transférée dans la chambre sécurisée de l’hôpital de la Citadelle, elle est restée les deux mains menottées et immobilisées sur le ventre par une cordelette, et en plus attachée au brancard par la cheville. Une situation qui s’est poursuivie en salle de travail. C’est au moment de la venue du bébé que cette immobilisation a été allégée. Une sage-femme a dû intervenir pour que l’une des deux gardiennes sorte, "faute de place". Mais l’autre est restée. Ce sont ensuite des surveillants masculins qui ont pris le relais, en présence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, même pendant les temps d’allaitement. Les faits se sont produits à la fin du mois de juin. L’intéressée se dit à présent traumatisée par le manque d’intimité, et de respect de sa dignité.

La commission de surveillance des établissements pénitentiaires s’est saisie du dossier. Ces pratiques sont en effet en totale contradiction avec les conventions internationales. Les Nations Unies par exemple, dans les règles à appliquer aux détenus, interdisent d’utiliser ces moyens de contrainte en pareil cas. Le comité européen pour la prévention de la torture estime qu’il s’agit là d’un traitement inhumain et dégradant, dès lors que d’autres mesures permettraient de satisfaire aux exigences de sécurité. Plus encore, un accord local entre les médecins de la Citadelle, l’office de la naissance et l’administration carcérale impose de limiter les entraves au plus strict nécessaire. Pour quelle raison ce cadre réglementaire n’a-t-il pas été respecté ? C’est ce qu’une enquête devrait à présent tenter d’établir.