Une descente de la Dyle en kayak pour sensibiliser le grand public à la préservation des rivières

Les communes de Genappe, Court-Saint-Etienne, Ottignies-Louvain-la-Neuve et Wavre organisent une descente de la Dyle en kayak ce week-end, au départ de Court-Saint-Etienne. 400 personnes sont inscrites. Certains participants ont choisi le parcours de six kilomètres jusqu’à Limelette. Les plus aguerris continueront jusqu’à Wavre, soit 12 kilomètres.

Il ne s’agit pas d’une nouvelle forme de tourisme en Brabant wallon, mais d’une opération de sensibilisation à la protection des rivières, dans le cadre des Journées wallonnes de l’Eau.

"Je pense que c’est une bonne manière de sensibiliser les gens qui habitent au bord de la Dyle, de voir comment elle est polluée, explique un participant. Le kayak va aussi amener une certaine visibilité. Les gens vont se poser des questions. C’est une bonne manière de voir que c’est un cours d’eau qui est important, avec une faune et une biodiversité. On doit tous faire l’effort de le préserver au maximum."