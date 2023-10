"Une des mille collines" de Bernard Bellefroid: "Se regarder dans le visage c'est l'inverse d'un génocide"

Le réalisateur namurois Bernard Bellefroid avait reçu pour son film "la Régate", le Prix du Jury Junior et le Prix du public au FIFF en 2009. Et "Melody", avait obtenu trois récompenses en 2014.

Cette année il revient avec un documentaire sur le génocide des Tutsis, intitulé "Une des mille collines". 30 ans en 2024, que l'innommable s'est produit. Bernard Bellefroid est retourné dans un village où il avait noué des liens il y a plus de 15 ans, et filmé des gens dans le cadre d'un procès. Aujourd'hui le documentaire immerge le spectateur dans un seul lieu, l'histoire d'une colline pour toutes les autres. L'assassinat de trois enfants, et les survivants qui racontent, aux côtés des génocidaires.

Rencontre avec Bernard Bellefroid...

"Une des mille collines" de Bernard Bellefroid, en compétition officielle au FIFF. Des témoignages déchirants à l'heure où l'on se pose la question de la résilience, du pardon ou de la réconciliation, de manière individuelle.