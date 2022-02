Une des actrices de la série "Modern Family" animera un podcast sur les gens qui ont changé de vie

Le podcast recueillera les témoignages de ces personnes qui ont dû abandonner quelque chose pour mieux avancer et réussir. Que ce soit le mariage, le travail, les addictions, les phobies et même l’identité de genre, ce podcast abordera de nombreux sujets. Julie Bowen et Chad Sanders accueilleront à leur micro des invités de renom comme entre autres, l’animateur de talk-show Jimmy Kimmel, la chanteuse Meghan Trainor ou encore Ty Burrell, l’acteur qui jouait le mari de Julie Bowen à l’écran dans la série "Modern Family".

Le podcast "Quitters" sera disponible sur les plateformes de streaming comme Spotify et Apple Podcast.