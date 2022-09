Une dernière journée avant une semaine réellement automnale

En tout début de matinée demain, les premières pluies atteindront déjà la côte et elles gagneront rapidement du terrain vers l’intérieur des terres. Cette zone pluvieuse touchera tout le pays au fil des heures, apportant des pluies parfois modérées et un coup de tonnerre possible localement. On parle de cumuls entre 6 et 12mm pouvant aller localement jusqu’à 15mm sur l’Ouest. Le vent sera également bien présent demain avec des rafales pouvant aller jusqu’à 50km/h tout de même. Il fera aussi bien plus frais avec des maxima qui ne dépasseront plus les 9 à 15°.